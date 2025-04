Tregua in Ucraina, Putin alla messa di Pasqua

Putin ha annunciato una tregua di 30 ore in Ucraina per “motivi umanitari”, in coincidenza con la festività cristiana, che quest’anno cade lo stesso giorno per ortodossi e cattolici. Un gesto simbolico, poco incisivo sul piano militare, ma pensato anche come risposta all’avvertimento di Donald Trump, che ha minacciato di ritirare ogni sforzo per un accordo di pace se non arriveranno segnali concreti da Mosca e Kiev entro il 30 aprile, suo centesimo giorno di presidenza. Il Patriarca Kirill ha parlato della Pasqua come di una vittoria sul “male”, ma senza mai menzionare direttamente la guerra.