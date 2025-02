Tregua in bilico a Gaza

"Sono venute meno le garanzie americane. Gli accordi vanno rispettati". Così Il portavoce di Hamas, Sami Abu Zuhri, si rivolge al presidente degli Stati Uniti Donald Trump e annuncia che la prossima consegna di ostaggi, prevista per sabato, è "sospesa". Una presa di posizione che apre la strada a un botta e risposta con la Casa Bianca mai visto dall'inizio della guerra - il 7 ottobre 2023 - ad oggi. Trump minaccia "l'inferno" se Hamas non libererà i prigionieri e suggerisce, in questo senso, a Israele di ritirarsi dall'accordo per il cessate il fuoco. La tenuta della tregua da precaria è giunta al limite, spinta sul baratro dalla proposta, rilanciata a più riprese dal tycoon, di voler assumere direttamente il controllo della Striscia e svuotarla dell'intera popolazione a cui - questo il contenuto dell'ultima versione - non sarebbe mai più consentito ritornare a casa.