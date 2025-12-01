Trecento chili di droga sul Tir dalla Spagna: quattro arresti a Milano

Quando hanno perquisito l'abitazione del 29enne, i carabinieri hanno trovato in un pozzetto congelatore altri 86 chili di hashish, due pistole con matricola abrasa e munizioni e altro materiale con cui si presume avessero intenzione di mettere a segno rapine: manette, un lampeggiante, t-shirt con la scritta artigianale Polizia e una maschera di gomma. Vi era anche una pistola per sparare spray urticante. In casa del 28enne altri quattro chili di hashish e 4500 euro. Gli investigatori stanno accettando la provenienza delle armi e se siano state utilizzate per qualche colpo.