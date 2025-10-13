Trani, sequestrati oltre 12mila smalti con sostanza vietata

La guardia di finanza ha sequestrato a Trani un laboratorio per la produzione di smalti per manicure contenenti una sostanza potenzialmente cancerogena vietata nell'UE. Oltre 12mila flaconi già pronti per la vendita e circa una tonnellata di materia prima sono stati trovati all'interno di un capannone industriale. Denunciati i rappresentanti legali di due aziende collegate. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani.