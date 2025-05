Tragedia sfiorata in Svizzera, maxi-frana del ghiacciaio Birch

Una massa gigantesca di oltre 3,5 milioni di metri cubi di ghiaccio, roccia e neve è crollata dal ghiacciaio Birch, nel comune di Blatten, nel Canton Vallese, in Svizzera. L’enorme frana ha esercitato una pressione stimata in 9 milioni di tonnellate sul ghiacciaio, provocando una potente onda d’urto avvertita a chilometri di distanza. Fortunatamente, l’intero paese di Blatten, che conta circa 300 residenti, era già stato evacuato in via precauzionale dalle autorità locali nei giorni scorsi, a causa dei segnali di instabilità del ghiacciaio. Un intervento che si è rivelato cruciale per evitare vittime.