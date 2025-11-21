Logo Tgcom24
DISASTRO IN VOLO

Tragedia al Dubai Air Show: un jet si schianta davanti alla folla

Il pilota ha perso la vita dopo che il caccia Tejas è precipitato durante un'esibizione

21 Nov 2025 - 15:29
01:15 

Tragedia al Dubai Air Show, dove un aereo da combattimento indiano si è schiantato al suolo trasformandosi in una palla di fuoco davanti al pubblico. Il jet HAL Tejas, in dotazione all'Aeronautica Indiana, è precipitato mentre tentava di eseguire un loop verticale. Le immagini mostrano il velivolo perdere quota rapidamente e schiantarsi all'aeroporto internazionale di Al Maktoum, generando un'enorme esplosione che ha scatenato il panico tra gli spettatori. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, il pilota ha perso la vita.