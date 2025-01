Traffico di droga, smantellata rete internazionale tra Milano e Verona

Smantellata una rete internazionale dedita al traffico di droga: i finanzieri del Comando Provinciale di Verona hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Milano nei confronti di 10 indagati, dopo averne arrestati in flagranza altri due, tutti ritenuti appartenenti a un gruppo criminale internazionale.L’indagine, avviata mesi e coordinata dalla Procura scaligera, ha portato a smantellare un’organizzazione ramificata tra Belgio, Paesi Bassi e Italia. L’operazione antidroga condotta dalla Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria scaligero ha consentito di sequestrare circa 83 chilogrammi di cocaina, 103 chilogrammi di hashish e 170mila euro in contanti.