INCHIESTA "TROPICAL"

Traffico di droga gestito dal carcere di Pescara: tre misure cautelari eseguite dalla Gdf

L'indagine ha scoperto un gruppo criminale che gestiva cospicui quantitativi di cocaina e hashish ricevendo ordini dall'interno del carcere tramite un cellulare introdotto illegalmente

02 Ott 2025 - 14:30
La guardia di finanza di Pescara ha eseguito tre misure cautelari - una in carcere, una ai domiciliari e un obbligo di firma - nell'ambito dell'inchiesta "Tropical" sul traffico di droga nel pescarese. L'indagine ha svelato un gruppo criminale che gestiva cospicui quantitativi di cocaina e hashish ricevendo ordini dall'interno del carcere tramite un cellulare introdotto illegalmente. 

