Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Progetto AOP

Tracciabilità e sostenibilità della carne bovina prodotta in Italia

Tracciabilità e sostenibilità della carne bovina prodotta in Italia

13 Nov 2025 - 16:55
04:30 

L'allevatore Giovanni Cavasin, il macellaio Christian Bettelle e il veterinario Andrea Beltrame raccontano il progetto "In Europe we care for beef" tra qualità e riconoscibilità 