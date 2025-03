Toscana sott'acqua, l'appello di Piero Pelù: "Restate a casa"

“Non camminate dove c’è l’acqua, i tombini sono saltati e diventano una trappola”. È il messaggio lanciato da Piero Pelù in un video pubblicato sui social direttamente da Sesto Fiorentino, una delle zone colpite dall’ondata di maltempo che ha investito la Toscana. Il cantante ha mostrato le immagini del centro completamente inondato, e ha ribadito l’appello della Protezione Civile affinché i cittadini restino in casa per evitare pericoli.