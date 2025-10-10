Oltre 700 luoghi, solitamente inaccessibili, saranno aperti al pubblicodi Adele Costantini
Domani e domenica tornano le Giornate Fai d'Autunno. Oltre 700 luoghi, solitamente inaccessibili, saranno aperti al pubblico. Posti poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici che grazie al Fai possono essere visitati.
Saranno coinvolte più di 350 città italiane, per una festa diffusa, organizzata dalle Delegazioni e dai Gruppi FAI sul territorio, con la partecipazione dei giovani volontari. Un fine settimana all'insegna del patrimonio culturale e paesaggistico.