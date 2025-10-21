Tornado vicino a Parigi, crollano tre gru a Ermont: una vittima e nove feriti

Un tornado ha colpito Ermont, a nord-ovest di Parigi, nel pomeriggio del 20 ottobre, causando il crollo di tre gru. Una persona ha perso la vita, mentre nove sono rimaste ferite, di cui quattro in gravi condizioni. Particolarmente colpito l'istituto Clos Fleuri, evacuato d'urgenza dopo che una gru è caduta sull'edificio. Oltre 80 vigili del fuoco e 50 agenti sono intervenuti sul posto. Il fenomeno, secondo gli esperti, sarebbe stato causato da una supercella in un contesto di forte instabilità atmosferica.