Tornado investe Houston, oltre 100 case danneggiate

Oltre 100 case sono state danneggiate dopo che un tornado si è abbattuto in una zona residenziale fuori Houston. Le autorità del Texas hanno dichiarato che non sono stati segnalati feriti. Foto e video con drone pubblicati su Facebook dall'agente del Distretto 4 della Contea di Harris mostrano tetti con tegole strappate. Alcuni detriti hanno bloccato le strade. I danni hanno interessato il quartiere Memorial Northwest. I vigili del fuoco di Houston stanno tagliando e rimuovendo alberi caduti.