UN EDIFICIO DISTRUTTO

Tornado colpisce la Malesia: ingenti danni e una donna ferita

L'evento ha provocato il crollo dell'Ufficio di Coordinamento DUN locale, intrappolando una donna di 51 anni, poi estratta con ferite a bacino e coscia

15 Ott 2025 - 15:15
01:09 

Un violento tornado ha investito Sijangkang, Kuala Langat, in Malesia, nel tardo pomeriggio del 15 ottobre. L'evento ha provocato il crollo dell'Ufficio di Coordinamento DUN locale, intrappolando una donna di 51 anni, poi estratta con ferite a bacino e coscia. Nove studenti sono rimasti leggermente feriti. Le autorità sono al lavoro per valutare i danni.