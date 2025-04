Torino, Ultima Generazione in un fast food: "Stop agli allevamenti intensivi"

Cinque persone aderenti alla campagna "Il Giusto Prezzo" di Ultima Generazione sono entrate nel ristorante Burger King in piazzale Aldo Moro a Torino. Due di loro, indossando maschere del ministro Lollobrigida, si sono incatenati ai totem del menù elettronico. Gli altri hanno aperto degli striscioni con le scritte "Il Giusto Prezzo" e "Ultima Generazione" per presentare la nuova campagna "Il Giusto Prezzo", parlare con i clienti del fast food e denunciare i danni ecologici e di salute causati dal sistema alimentare e di sfruttamento del lavoro promosso da Burger King e, più in generale, dalla filiera dei fast food. Dopo mezz'ora sono intervenuti agenti della Digos che hanno identificato i manifestanti.