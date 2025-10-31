Logo Tgcom24
RESPINTI DALLA POLIZIA

Torino, tensione a Porta Susa: manifestanti pro-Pal tentano di entrare in stazione

Circa 200 manifestanti provano a bloccare lo scalo ferroviario, poi il corteo in città

31 Ott 2025 - 09:32
Momenti di tensione a Torino, alla stazione di Porta Susa, dove un gruppo di manifestanti pro-Pal ha tentato di entrare nello scalo ferroviario per raggiungere i binari. Il corteo, composto da circa 200 persone, aveva già sfilato per le vie del centro prima di dirigersi verso la stazione. All’ingresso sono avvenuti contatti tra manifestanti e forze dell’ordine, che hanno impedito l’accesso e respinto il gruppo. I partecipanti hanno poi proseguito la protesta attraversando via Cernaia e via Pietro Micca. 