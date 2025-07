Torino, ragazzo si arrampica su un pilastro durante il Kappa FuturFestival

Tragedia sfiorata durante il Kappa FuturFestival, al Parco Dora di Torino. Un giovane si è arrampicato su un pilastro, raggiungendo un'altezza di circa 25 metri. L'evento musicale è stato interrotto per circa mezz'ora. Per riportarlo a terra in sicurezza è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato un'autoscala. Una volta soccorso, il ragazzo è stato affidato al personale sanitario per le cure del caso.