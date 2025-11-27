Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
IL CASO

Torino: Pd, M5s e Avs in piazza per il rilascio dell'imam

Per Mohamed Shahin c'è un provvedimento di espulsione ma in Egitto è a rischio, in quanto oppositore di al Sisi

di Alessandra Chertizza
27 Nov 2025 - 20:10
01:36 

Shahin era stato raggiunto nei giorni scorsi da un decreto che prevede il rimpatrio immediato per motivi di sicurezza nazionale: per il Viminale, avrebbe "intrapreso un percorso di radicalizzazione religiosa, connotata da una spiccata ideologia antisemita" e risulterebbe "in contatto con soggetti noti per la visione violenta dell’Islam".  

Lui, portato nel Cpr di Caltanissetta, ha presentato domanda di protezione internazionale in quanto in patria correrebbe gravi rischi, perché oppositore di al Sisi 

video tg