A Orbassano (Torino) un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga. La polizia ha scoperto nel suo garage 64 kg di hashish e 45 kg di marijuana e in un’auto a sua disposizione altri 2,2 kg di hashish e 2,5 kg di marijuana. Sequestrati all’uomo anche oltre 14mila euro in contanti.