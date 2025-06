Torino, maltrattamenti e violenze su disabili in una comunità: le immagini

I carabinieri del Nas di Torino hanno arrestato 8 persone (7 operatori socio sanitari e uno psicoterapeuta) ritenute responsabili di gravi maltrattamenti su persone con gravi disabilità intellettive e cognitive ospiti di una comunità del Pinerolese e facente capo ad una cooperativa che gestisce molteplici strutture in Piemonte e in Lombardia. Uno degli arrestati, sarebbe responsabile di violenza sessuale nei confronti di un ospite disabile. Le indagini avevano consentito di svelare le condotte abituali tenute nei confronti degli ospiti disabili, sottoposti a gravi umiliazioni e violenze fisiche e verbali. Secondo le indagini, si sarebbe verificata la presenza di quotidiani episodi di maltrattamenti, consistenti in ingiurie, strattoni, schiaffi, percosse, nonché continui atteggiamenti vessatori, intimidatori e di scherno sia a livello fisico sia psichico. Gli arrestati sono stati tutti sottoposti agli domiciliari.