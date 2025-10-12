Torino, l'imam: "Il 7 ottobre è stata una reazione"

"Il 7 ottobre è il risultato di 80 anni di occupazioni di 11 guerre che sono successe prima del 7 ottobre". Parla così Mohamhed Shahin, l'imam di Torino che da giovedì scorso è al centro di un'accesa polemica per quanto detto durante la manifestazione organizzata dal coordinamento Torino per Gaza dove era stato invitato a parlare del conflitto israelo-palestinese. "Io personalmente sono d'accordo con quello che è successo il 7 ottobre", aveva arringato l'imam alla folla, aggiungendo: "Il 7 ottobre non è una violenza, è stata una reazione, i palestinesi quel giorno hanno cercato di svegliare il mondo perché prestasse attenzione alla loro causa". Parole pesanti che hanno immediatamente provocato lo sdegno della comunità ebraica che ha bollato come "vergognoso" l'intervento di Shahin, egiziano in Italia da 21 anni. Ma l'iman non cambia idea.