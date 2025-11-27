Torino, finti tecnici truffano anziani: due arresti

A Torino la Polizia di Stato ha arrestato due persone ritenuti responsabili di otto furti aggravati ai danni di anziani. I truffatori si fingevano addetti al riscaldamento per entrare nelle abitazioni e rubare gioielli e denaro contante per un valore complessivo di circa 52mila euro. L'indagine, condotta dagli agenti della Squadra Mobile, ha permesso di ricostruire i movimenti dei due uomini grazie alle immagini di videosorveglianza.