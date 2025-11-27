Logo Tgcom24
RAGGIRI IN CITTÀ

Torino, finti tecnici truffano anziani: due arresti

I malviventi si spacciavano per addetti al riscaldamento e rubavano gioielli e contanti

27 Nov 2025 - 15:05
00:43 

A Torino la Polizia di Stato ha arrestato due persone ritenuti responsabili di otto furti aggravati ai danni di anziani. I truffatori si fingevano addetti al riscaldamento per entrare nelle abitazioni e rubare gioielli e denaro contante per un valore complessivo di circa 52mila euro. L'indagine, condotta dagli agenti della Squadra Mobile, ha permesso di ricostruire i movimenti dei due uomini grazie alle immagini di videosorveglianza. 