Torino, esplosione in un appartamento: un morto e diversi feriti

A Torino, in via Nizza, è scoppiato un incendio all'interno di un appartamento in seguito a un'esplosione. Le fiamme hanno coinvolto anche appartamenti vicini: una persona è stata trovata morta e altre cinque le persone rimaste ferite, tre adulti e due ragazzi, tutti con importanti ustioni. Sul posto sono arrivate otto squadre dei Vigili del Fuoco. Sono inoltre rimaste danneggiate numerose auto per i pezzi di tetto caduti in strada in seguito alla deflagrazione.