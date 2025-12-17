Topo Gigio, il suo monologo a "Le Iene": "Ho amici in tutto il mondo"

"Come sto vestito così? Sono una Iena-topo o un topo-Iena. Però vi avviso, io non sono birichino come le altre Iene". Inizia con queste parole il monologo che vede protagonista Topo Gigio a "Le Iene". Durante la puntata in onda martedì 16 dicembre su Italia 1, il celebre personaggio amato da grandi e piccini ha ripercorso la sua storia pluriennale, con l'obiettivo di regalare un pochino di tenerezza, "perché di questi tempi serve a tutti, anche alle Iene".