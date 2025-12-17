Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
Una storia lunga 65 anni

Topo Gigio, il suo monologo a "Le Iene": "Ho amici in tutto il mondo"

"Voglio regalarvi un pochino di tenerezza, perché di questi tempi serve a tutti", dichiara il celebre personaggio amato da grandi e piccini

17 Dic 2025 - 11:20
01:37 

"Come sto vestito così? Sono una Iena-topo o un topo-Iena. Però vi avviso, io non sono birichino come le altre Iene". Inizia con queste parole il monologo che vede protagonista Topo Gigio a "Le Iene". Durante la puntata in onda martedì 16 dicembre su Italia 1, il celebre personaggio amato da grandi e piccini ha ripercorso la sua storia pluriennale, con l'obiettivo di regalare un pochino di tenerezza, "perché di questi tempi serve a tutti, anche alle Iene".