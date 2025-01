Tony Effe, Roberto Gualtieri e il Capodanno di Roma

A vederli così il confronto è quantomeno improbabile. Uno mostra muscoli e tatuaggi, l'altro la contenuta euforia del politico navigato. Eppure sono loro due i protagonisti dell'ultima notte romana dell'anno. Tony Effe (all'anagrafe Nicolò Rapisarda) e il sindaco Roberto Gualtieri. Per il trapper, allontanato dal Circo Massimo a suon di polemiche, per via dei suoi testi bollati da alcuni esponenti politici come sessisti, è la notte della rivincita: palazzetto dello sport esaurito ed entrata in scena da far tremare i muri del Campidoglio. Il primo cittadino si gode lo spettacolo al Circo Massimo. Senza fascia tricolore ma con calice d'ordinanza da veglione e con Boy George a fianco, il sindaco non resiste ai ritmi sudamericani dell'intramontabile disco samba.