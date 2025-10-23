Tiziano Ferro torna con "Cuore rotto"

"Cuore rotto" è il primo singolo estratto dal nuovo album di Tiziano Ferro, che si intitola "Sono un grande". Lo dice a se stesso l'artista, ma è un invito a tutti a non sottovalutarsi. Sono undici tracce in cui il cantante si mette a nudo, ancora una volta. "Se non avessi scritto 'Cuore rotto' in quel momento, non l'avrei scritta così. È una canzone drammatica che parla di rabbia, di sentimenti impetuosi, importanti, nel momento in cui accadono. Siamo grandi, siamo qui non soltanto per caso non soltanto per fortuna, magari abbiamo anche dei meriti, no?", dice Tiziano Ferro. E in programma l'estate prossima c'è un tour negli stadi che celebra i 25 anni di carriera, con oltre 300mila biglietti già venduti.