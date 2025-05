Tirana accoglie Meloni: focus su Ucraina e migranti

Grande accoglienza a Tirana per Giorgia Meloni, ospite del sesto vertice della Comunità Politica Europea, organizzato dal premier albanese Edi Rama, fresco di riconferma elettorale. Con 47 leader europei presenti, il tema dominante resta la guerra in Ucraina, con i negoziati di Istanbul ancora disertati da Putin. "Si è visto chi vuole la pace e chi no - ha detto Meloni - dobbiamo insistere su un cessate il fuoco incondizionato". La premier ha poi rilanciato l’integrazione dei Balcani occidentali come "investimento strategico per l’Europa" e ha fatto il punto con Rama sull’attuazione del protocollo Italia-Albania sui migranti, già osservato con interesse da Bruxelles. Esclusa invece la partecipazione dell’Italia alla riunione dei cosiddetti "volenterosi": "Non è il nostro approccio", ha spiegato Meloni.