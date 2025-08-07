Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
DAZI E INVESTIMENTI

Tim Cook tenta di sorprendere Trump: il regalo in oro 24 carati del Ceo di Apple

La consegna davanti ai giornalisti nello Studio Ovale, alla Casa Bianca

07 Ago 2025 - 13:02
01:13 

Durante la conferenza stampa alla Casa Bianca dedicata ai nuovi piani di produzione di Apple negli Stati Uniti, l’amministratore delegato Tim Cook ha consegnato un dono speciale al presidente Donald Trump: un pezzo “unico” di vetro prodotto dall’azienda che realizza lo schermo degli iPhone, incastonato in una base in oro 24 carati. Il disco, con il logo Apple inciso al centro, reca in alto il nome “President Trump” e, in basso, quella che sembra essere la firma di Cook, insieme alla scritta “Made in USA” e all’anno 2025. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri