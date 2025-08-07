Tim Cook tenta di sorprendere Trump: il regalo in oro 24 carati del Ceo di Apple

Durante la conferenza stampa alla Casa Bianca dedicata ai nuovi piani di produzione di Apple negli Stati Uniti, l’amministratore delegato Tim Cook ha consegnato un dono speciale al presidente Donald Trump: un pezzo “unico” di vetro prodotto dall’azienda che realizza lo schermo degli iPhone, incastonato in una base in oro 24 carati. Il disco, con il logo Apple inciso al centro, reca in alto il nome “President Trump” e, in basso, quella che sembra essere la firma di Cook, insieme alla scritta “Made in USA” e all’anno 2025.