TikTok, stop dal 19 gennaio "se Biden non offre chiarezza"

La Corte Suprema Degli Stati uniti conferma il bando di TikTok e approva all'unanimità l'entrata in vigore della legge. La piattaforma così si spegne, sospende le attività negli Stati Uniti nelle stesse ore in cui Donald Trump arriva a Washington per l'inaugurazione presidenziale. Stop al popolarissimo social network usato da 170 milioni di americani dal 19 gennaio, a meno che la app - di proprietà della società cinese ByteDance - non venga venduta prima. Oscureremo la piattaforma nelle prossime ore se Biden non offrirà subito chiarezza e garanzie ai diversi provider di servizi: questo, in mattinata, il comunicato dell'azienda, nonostante la telefonata di rassicurazione del presidente entrante Donald Trump al leader cinese Xi Jinping.