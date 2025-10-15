Tifosi avversari provano a disturbali in hotel: i calciatori scendono e ballano

Il calcio è gioia e allegria, anche quando cercano di... disturbarti prima della partita. Devono pensarla così i calciatori della Nazionale del Suriname. Sotto al loro hotel, alcuni tifosi della Nazionale di Panama hanno tentato di tenerli svegli con musica a tutto volume, canti e balli. La reazione? Sono scesi in strada e hanno fatto altrettanto, cantando, ballando e sventolando la bandiera del loro Paese. Per la cronaca la partita è poi finita 1-1.