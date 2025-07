Tifone si abbatte su Taiwan: vittime e devastazione

Venti e piogge torrenziali in alcune zone di Taiwan a causa del tifone Danas. Due persone sono morte e oltre 300 sono rimaste ferite sulla costa occidentale dell'isola, densamente popolata. Oltre 3.400 persone poi sono state costrette ad evacuare, soprattutto dalle zone montuose intorno alla città portuale di Kaohsiung, nel sud di Taiwan. Il tifone ha causato interruzioni di corrente in oltre 580.000 abitazioni in tutta l'isola. Le scuole e gli uffici sono stati chiusi in tutto il sud e il centro. I venti hanno raggiunto i 144 km/h e sulla parte centrale del Paese sono caduti oltre 600 mm di pioggia.