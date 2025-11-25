Thailandia, si arrampicano sui cavi per sfuggire alle alluvioni

La Thailandia è alle prese con violente inondazioni che hanno travolto il sud del Paese dopo giorni di piogge torrenziali. Nelle province più colpite, il bilancio è di almeno 13 morti e migliaia di persone costrette ad abbandonare le proprie case. Particolarmente grave la situazione a Hat Yai, nella provincia di Songkhla, dove le strade si sono trasformate in fiumi di fango e detriti. Le immagini mostrano cittadini che, per salvarsi, si arrampicano sui cavi sospesi sopra l'acqua cercando rifugio sui tetti. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza e l'esercito è stato mobilitato per soccorrere gli abitanti isolati. Squadre di volontari e unità di soccorso lavorano senza sosta per portare cibo e assistenza nelle aree allagate.