EMERGENZA NEL SUDEST ASIATICO

Thailandia, si arrampicano sui cavi per sfuggire alle alluvioni

A Hat Yai strade sommerse e cittadini in fuga: almeno 13 vittime e migliaia di sfollati

25 Nov 2025 - 15:52
00:34 

La Thailandia è alle prese con violente inondazioni che hanno travolto il sud del Paese dopo giorni di piogge torrenziali. Nelle province più colpite, il bilancio è di almeno 13 morti e migliaia di persone costrette ad abbandonare le proprie case. Particolarmente grave la situazione a Hat Yai, nella provincia di Songkhla, dove le strade si sono trasformate in fiumi di fango e detriti. Le immagini mostrano cittadini che, per salvarsi, si arrampicano sui cavi sospesi sopra l'acqua cercando rifugio sui tetti. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza e l'esercito è stato mobilitato per soccorrere gli abitanti isolati. Squadre di volontari e unità di soccorso lavorano senza sosta per portare cibo e assistenza nelle aree allagate.