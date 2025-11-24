Thailandia, piogge record: Hat Yai sott'acqua

Nel sud della Thailandia, piogge torrenziali record hanno provocato gravi inondazioni che hanno colpito quasi 2 milioni di persone. La città di Hat Yai, importante centro economico della provincia di Songkhla, è finita sott'acqua dopo precipitazioni senza precedenti: 335 millimetri in un solo giorno, il livello più alto registrato negli ultimi 300 anni. Le immagini mostrano strade trasformate in fiumi, residenti che si muovono nell'acqua alta fino alla vita e altri costretti a rifugiarsi su barche per mettersi in salvo. Il Dipartimento dell'Irrigazione thailandese ha segnalato che nelle 10 province meridionali sono caduti tra i 300 e i 500 millimetri di pioggia in pochi giorni. Le autorità hanno avvertito che il livello dell'acqua potrebbe salire ancora, poiché le precipitazioni continueranno fino a martedì 25 novembre.