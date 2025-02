Thailandia, la premier riceve Naomi Campbell

La premier thailandese Paetongtarn Shinawatra ha accolto Naomi Campbell alla Government House di Bangkok per discutere dello sviluppo dell'industria della moda in Thailandia. Secondo un comunicato stampa diffuso dopo l’incontro, la 54enne supermodella inglese ha dichiarato di essere pronta a sostenere gli sforzi per migliorare le competenze dei thailandesi nel settore, condividendo la sua conoscenza ed esperienza nella fashion industry.