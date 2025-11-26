Logo Tgcom24
FORTI PIOGGE

Thailandia, inondazioni nel sud: evacuazioni e danni

Piogge intense hanno sommerso strade e abitazioni nella zona di Hat Yai

26 Nov 2025 - 16:00
01:16 

Le forti piogge che hanno colpito il sud della Thailandia hanno provocato gravi inondazioni e costretto le autorità a disporre evacuazioni di massa. Nelle province vicine al confine con la Malesia, intere aree sono finite sott'acqua, con danni ingenti a infrastrutture, case e attività commerciali. Nel distretto di Hat Yai, una delle zone più colpite, le strade si sono trasformate in fiumi e le automobili risultano quasi sommerse. Le squadre di emergenza sono intervenute per assistere i residenti bloccati nei piani alti degli edifici, facendo calare con delle corde cesti di generi alimentari e beni di prima necessità. Le operazioni di evacuazione sono in corso in tutta la regione meridionale, mentre le autorità monitorano costantemente il livello dei fiumi e la tenuta delle dighe. Le immagini mostrano la portata della devastazione e la difficoltà dei soccorsi nelle aree più isolate.