Thailandia, a Chonburi le spettacolari corse dei bufali d'acqua per celebrare il raccolto

A Chonburi, in Thailandia, si è svolto il tradizionale Buffalo Racing Festival. L'evento, che coincide con la fine della Quaresima buddista, vede gli agricoltori ringraziare i loro bufali d'acqua per il lavoro nei campi e dare il via alla stagione del raccolto. Tra corse e rituali, gli animali vengono rinfrescati con secchi d'acqua nell'area del festival, trasformando la giornata in una festa popolare che unisce tradizione e gratitudine.