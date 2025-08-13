Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
nessun ferito

Texas, deraglia treno merci: 35 vagoni fuori dai binari

I soccorsi hanno gestito l'incidente come potenzialmente pericoloso per la presenza di sostanze chimiche

13 Ago 2025 - 11:55
02:10 

Almeno 35 vagoni di un treno merci della Union Pacific sono deragliati martedì pomeriggio nei pressi di Gordon, una cittadina rurale del Texas, a circa 105 km da Fort Worth. Nessun ferito, nessuna evacuazione, come ha confermato Robynn Tysver, portavoce della compagnia ferroviaria. Le immagini aeree mostrano una lunga distesa di vagoni accatastati, mentre un incendio brucia l'erba secca vicino ai binari, sollevando colonne di fumo. I soccorsi hanno gestito l'incidente come potenzialmente pericoloso per la presenza di sostanze chimiche, ma non è stato specificato cosa trasportassero i vagoni coinvolti. Secondo i servizi d’emergenza della contea di Palo Pinto, nessuno dei vagoni avrebbe rilasciato materiale.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri