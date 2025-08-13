Texas, deraglia treno merci: 35 vagoni fuori dai binari

Almeno 35 vagoni di un treno merci della Union Pacific sono deragliati martedì pomeriggio nei pressi di Gordon, una cittadina rurale del Texas, a circa 105 km da Fort Worth. Nessun ferito, nessuna evacuazione, come ha confermato Robynn Tysver, portavoce della compagnia ferroviaria. Le immagini aeree mostrano una lunga distesa di vagoni accatastati, mentre un incendio brucia l'erba secca vicino ai binari, sollevando colonne di fumo. I soccorsi hanno gestito l'incidente come potenzialmente pericoloso per la presenza di sostanze chimiche, ma non è stato specificato cosa trasportassero i vagoni coinvolti. Secondo i servizi d’emergenza della contea di Palo Pinto, nessuno dei vagoni avrebbe rilasciato materiale.