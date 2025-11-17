Texas, centrale elettrica in fiamme: a fuoco le torri di raffreddamento

Un incendio ha avvolto una centrale elettrica dismessa nel sud-est del Texas, generando una densa colonna di fumo visibile a grande distanza. L'allarme è scattato a Texas City, nella contea di Galveston, dove diverse squadre di vigili del fuoco sono intervenute per contenere il rogo. Secondo la polizia locale, le fiamme hanno coinvolto due torri di raffreddamento e alcune linee elettriche presenti nella struttura. Il fumo si è rapidamente diretto verso nord, creando una scenografia cupa sopra l'area industriale e spingendo le autorità a monitorare attentamente la situazione. Le operazioni di spegnimento sono state complesse, ma i vigili del fuoco sono riusciti a domare il rogo senza che venissero segnalati feriti. L'incendio ha attirato l'attenzione dei residenti, colpiti dall'imponenza del pennacchio che si innalzava dalla zona della centrale. L'intervento tempestivo delle squadre ha evitato un'escalation, mentre restano in corso le verifiche per accertare le cause dell'incendio nella struttura ormai fuori uso.