Texas a rischio emergenza idrica per "colpa" dell'IA

Che cosa siamo disposti a perdere per la tecnologia e il profitto degli oligopoli digitali? E' la domanda che in tanti si stanno facendo in Texas, uno degli Stati più aridi d'America, dove i grandi colossi stanno costruendo decine e decine di data center, che consumano enormi quantità d'acqua, mettendo a rischio il fabbisogno idrico delle comunità locali.