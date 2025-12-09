Logo Tgcom24
Texas a rischio emergenza idrica per "colpa" dell'IA

In"uno degli Stati più aridi d'America i grandi colossi stanno costruendo decine e decine di data center, che consumano enormi quantità d'acqua

09 Dic 2025 - 20:51
01:30 

Che cosa siamo disposti a perdere per la tecnologia e il profitto degli oligopoli digitali? E' la domanda che in tanti si stanno facendo in Texas, uno degli Stati più aridi d'America, dove i grandi colossi stanno costruendo decine e decine di data center, che consumano enormi quantità d'acqua, mettendo a rischio il fabbisogno idrico delle comunità locali.

