Tesla crolla in Borsa, Trump acquista un'auto per sostenere Elon Musk

Come annunciato, Donald Trump ha deciso di acquistare una Tesla per dimostrare il suo sostegno a Elon Musk, in seguito al recente crollo in Borsa dell'azienda automobilistica. Il presidente Usa è stato immortalato accanto a Musk con una fiammante Tesla Model S rossa, parcheggiata di fronte alla Casa Bianca, allestita per l'occasione come un vero e proprio showroom. "L'auto è straordinaria", ha commentato Trump, elogiando le qualità del veicolo. Il magnate ha poi speso parole di apprezzamento per Musk, definendolo "un grande patriota" e sottolineando come stia rischiando molto per il bene del Paese, nonostante, a suo dire, venga trattato ingiustamente.