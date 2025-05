Terzo mandato, dopo il no del governo Fugatti: "Contro la nostra autonomia"

"E' contro la nostra autonomia", commenta cosi Fugatti la decisione del governo di impugnare la legge della Provincia autonoma di Trento sul terzo mandato. Un provvedimento che è motivo di contrasto tra i partiti anche in Friuli-Venezia Giulia, dove gli assessori di Forza Italia e della Lega - ma non quelli di Fratelli d'Italia - hanno rimesso gli incarichi per favorire un chiarimento politico nel centrodestra, pur riconfermando la fiducia al presidente Fedriga, che, a Venezia per il Festival delle Regioni autonome, ha voluto minimizzare l'accaduto.