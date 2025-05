Terrorismo, Mattarella ricorda le vittime del terrorismo: l'Italia non dimentica

Nel Giorno della Memoria per le vittime del terrorismo, il Presidente Mattarella ha reso omaggio ad Aldo Moro in via Caetani, a 47 anni dal suo assassinio. A Montecitorio, insieme a La Russa e Fontana, si è tenuta una cerimonia con testimonianze dei familiari delle vittime. Anche la premier Meloni ha ricordato Moro e Peppino Impastato, condannando ogni forma di violenza politica e criminale.