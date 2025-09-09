Terrorismo, arruolava giovani stranieri a Brescia: arrestato

La polizia ha arrestato un cittadino del Bangladesh di 37 anni, residente nella provincia mantovana. I reati contestati sono attività di indottrinamento, propaganda estremista e tentativi di arruolare giovani stranieri da impiegare in azioni terroristiche. L'indagine, condotta dalle Digos di Brescia e Genova con la collaborazione delle sezioni di Mantova e Venezia, e coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, è nata dall'analisi di materiale sequestrato nell'ambito di un precedente procedimento che aveva portato alla condanna definitiva di un giovane legato all'organizzazione terroristica Tehrik e Taliban Pakistan, costola di Al Qaeda.