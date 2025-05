Terrorismo, allerta 2 per chi viaggia in Italia: l'avviso degli USA

Il Dipartimento di Stato americano ha alzato da 1 a 2 su 4 il livello di allerta terrorismo per chi viaggia in Italia, citando rischi legati a possibili attacchi in luoghi affollati e simbolici. La stessa allerta è stata diramata anche per Francia, Germania e Spagna. Tra le raccomandazioni agli statunitensi: iscriversi al programma Step, seguire i media locali e avere un piano d’emergenza. Le autorità italiane, pur prendendo atto della segnalazione, rassicurano: nessun obiettivo concreto o minaccia attuale, e sottolineano l’efficacia del nostro sistema di prevenzione coordinato dal Comitato Analisi Strategica Antiterrorismo.