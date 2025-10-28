Il momento del terremoto in Turchia: l'acqua trabocca dalla piscina

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 è stata registrata in Turchia, a 8 chilometri da Sindirgi e a 59 dal capoluogo regionale di Balikesir. La scossa, secondo le rilevazioni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e dell'americano Usgs, si è scatenata a 10 chilometri di profondità alle 20:48 italiane. Nelle immagini, l'acqua di una piscina privata ad Akhisar, nella provincia di Manisa, ovest della Turchia, trabocca al momento della scossa. Il video è stato diffuso da Oguz Yurtseven.