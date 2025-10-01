Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
le immagini

Terremoto nelle Filippine, la scossa di 6.9 scuote il ponte: si scende da auto e moto

Da una videocamera posizionata sul cruscotto di una vettura vengono catturate le fasi del potente sisma

01 Ott 2025 - 07:55
01:57 
terremoto filippine
video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri