Terremoto nel sud-est asiatico: le immagini del momento della scossa

I lampadari iniziano a tremare all’impazzata, l'acqua della piscina sembra ribollire, quella a sfioro sul tetto del grattacielo si muove talmente tanto che produce una vera e propria cascata. Eccole le impressionanti immagini amatoriali che raccontano la tremenda scossa di terremoto che ha colpito il sud-est asiatico con epicentro in Birmania. Se il crollo del grattacielo in costruzione a Bangkok, in Thailandia, è destinato a diventare l’immagine simbolo della catastrofe, le decine di video caricati sui social sono la testimonianza diretta della devastazione.