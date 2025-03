Terremoto nel sud-est asiatico, in Birmania potrebbero esserci "migliaia di morti"

Un terremoto di magnitudo 7.7, seguito da un secondo sisma di 6.4, ha colpito la Birmania, con epicentro a 16 chilometri a nord-ovest di Sagaing, nel centro del Paese, e profondità a 10 chilometri. Un bilancio non è disponibile, ma, per il Servizio geologico Usa, le vittime "potrebbero essere migliaia". Il sisma, 300 volte più forte di quello di Amatrice, è stato devastante anche oltre confine: è stato avvertito anche in Cina, India, Laos, Bangladesh e soprattutto in Thailandia dove, a Bangkok, un grattacielo in costruzione è crollato e decine di persone risultano disperse.