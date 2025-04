In Myanmar centinaia di persone trascorrono la notte in un campo tendato improvvisato temendo le scosse di assestamento del terremoto di magnitudo 7.7 di venerdì 28 marzo. Il bilancio delle vittime del grave terremoto in Myanmar è salito a 2.056, con più di 3.900 feriti, ma si prevede che il bilancio aumenterà in modo significativo.