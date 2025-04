Terremoto in Myanmar, a Yangon arrivano 80 tonnellate di aiuti Onu

Circa 80 tonnellate di aiuti sono arrivate nella più grande città del Myanmar, Yangon, per aiutare le persone colpite dal devastante terremoto di magnitudo 7.7 del 28 marzo. Gli aiuti sono stati inviati in aereo dall'Unicef, per fornire ai sopravvissuti cure mediche e un riparo. Il bilancio delle vittime è salito a 3.145 mentre continuano le ricerche e i soccorsi. L'epicentro del sisma è stato vicino a Mandalay, la seconda città del Myanmar.